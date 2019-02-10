"حشيش دليفري".. ليلة سقوط مروج الكيف في إمبابة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار في المخدرات بمنطقة إمبابة.

وردت معلومات للعقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، مفادها أن "كريم.م"، 25 سنة، عاطل مقيم بالقاهرة، السابق اتهامه في قضية (مخدرات)، يتاجر في المواد المخدرة متخذًا من دائرة قسم إمبابة مسرحاً لمزاولة نشاطه الآثم.

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عقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن من النيابة المختصة، تمكنت مأمورية قادها المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة من ضبطه مستقلاً سيارة ملكه وبحوزته 15 فرش من جوهر الحشيش وزنت 1875 جراما وهاتفي محمول ومبلغ 500 جنيه.

أمام العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع الشمال، اعترف المتهم بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة بيعها، والهاتفين لتسهيل ترويجها.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.