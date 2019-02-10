مصرع وإصابة شخصين في اصطدام سيارة نقل ودراجة بأبورواش



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي شخص مجهول الهوية مصرعه وأصيب آخر، اليوم الأحد؛ إثر حادث تصادم بمنطقة أبو رواش. تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث بدائرة قسم شرطة كرداسة ووجود متوفٍ ومصاب. كشفت المعاينة الأولية وقوع الحادث بين سيارة نقل ودراجة نارية، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر يدعى مصطفى عيسى بقرية بني مجدول. تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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