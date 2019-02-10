القبض على مالك عقار ومقاول وعامل بحادث "مدرسة الحوامدية"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، القبض على مالك عقار، ومقاول وعامل؛ لاتهامهم بالتسبب في إصابة طالبين إثر سقوط جزء من الطوب من أعلى برج سكني ملاصق لمدرسة بمركز الحوامدية، جنوب الجيزة.

البداية بلاغ تلقاه العقيد عادل أبو سريع مأمور قسم شرطة الحوامدية من شرطة النجدة بإصابة طالبين نتيجة سقوط جزء من برج سكني داخل فناء مدرسة ابتدائي.

وكشفت معاينة المقدم أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، أنه أثناء مباشرة عامل لأعمال بناء في الطابق الثامن لبرج سكني مخالف، سقطت أجزاء من الجانب المطل على فناء مدرسة، ما أسفر عن إصابة الطالبين محمد أيمن محمد وزياد عباس شعبان.

وتبين أن الأول أصيب بشر في الجمجمة وحالته خطرة، والثاني بكسر في اليد وتم نقله لمستشفى الحوامدية للعلاج، في الوقت الذي تمكنت مأمورية بقيادة المقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث الحوامدية من ضبط مالك العقار والمقاول وعامل، وتم ترحلهم إلى النيابة العامة للتحقيق.