السجن المشدد 3 سنوات لـ "عامل" بتهمة إضرام النيران في منزل والدته بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، عامل بمكتب هندسي، بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانته بإضرام النيران بمنزل والدته؛ بسبب خلافات عائلية سابقة في إمبابة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "أحمد حامد"، 41 عامًا، عامل بمكتب هندسي، أضرم النيران عمدًا في الشقة السكنية ملك والدته "بثينة وطني"، بأن سكب مادة معجلة للاشتعال "جازولين" وأضرم فيه النيران مما تسبب في حرق جزء كبير من الشقة.

وأشار التحقيقات إلى حدوث خلافات عائلية بين المتهم والمجني عليها، توجه على إثرها المتهم إلى منزل والدته وهددها بإضرام النيران بمسكنها، وبالفعل أحضر مادة "الجازولين" وسكب كمية كبيرة على أرضية مدخل المنزل وأمام غرفة المجني عليها وأضرم فيها النيران مما تسبب في حرق المنزل.

كان قسم شرطة إمبابة تلقى بلاغًا من المجني عليها، يفيد بإضرام نجلها النيران بمسكنها، وبالانتقال إلى مكان الواقعة ثبت صحتها، وتم ضبط المتهم، وبسؤاله أقر بارتكاب الواقعة.