أول يوم دراسة.. إصابة طالبين إثر سقوط سور برج ملاصق لـ"مدرسة الحوامدية"- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أصيب طالبان بالصف الثالث الإبتدائي، إثر سقوط سور برج سكني ملاصق لمدرسة الحوامدية الابتدائية الحديثة، اليوم الأحد. تلقى العميد عادل أبو سريع مأمور قسم شرطة الحوامدية، بلاغًا بسقوط سور خاص ببرج سكني بمنطقة المركز الطبي ووجود مصابين اثنين. تبين بالفحص إصابة الطالب "زياد" بكسر في اليد، وزميله "محمد أيمن" بشرخ في قاع الجمجمة، وتم نقل الأول Advertisements إلى مستشفى الحوامدية العام، والثاني إلى الهرم العام. وتم تحرير المحضر اللازم أحاله اللواء عادل حجازي حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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