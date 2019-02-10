النقض تقضي بإعادة محاكمة "البلتاجي" في إهانة قضاة "اقتحام السجون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، بقبول الطعن المقدم من المتهم محمد البلتاجي على حكم حبسه لمدة سنة، بتهمة إهانة القضاء في قضية "اقتحام السجون"، وإعادة محاكمته.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، عقب عودتها للانعقاد لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون" أثناء أحداث يناير 2011، عاقبت المتهم محمد البلتاجي، بالحبس لمدة عام بتهمة إهانة القضاء.

ولاحظت المحكمة ضحك "البلتاجي" بشكل ساخر خلال سؤاله للشاهد، فاعتبرته نوعًا من إهانة المحكمة طبقًا للمواد 133 و171 و186 من قانون العقوبات.