السيسي يهنئ رئيس جنوب أفريقيا لرئاسة بلاده الاتحاد الأفريقي عام 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن خالص تهانيه لرئيس دولة جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، لتولي دولته رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2020.

جاء هذا خلال كلمته، الأحد، بجلسة رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي للعام الحالي، خلال القمة الأفريقية الـ32 المنعقدة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

ورحب السيسي بالقادة الأفارقة الذين يترأسون وفود بلادهم باجتماعات قمة الاتحاد، مهنئًا إياهم بثقة شعوبهم، ومتمنيًا لهم خالص التوفيق والسداد في مهامهم، ومتطلعًا للتعاون معهم لتعزيز العمل الأفريقي المشترك.

وقال السيسي: "أتوجه بالشكر لأصحاب الجلالة والفخامة والمعالي على الشرف الرفيع والثقة الغالية التي أوليتموها إلى مصر، لقيادة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، الذي يمثل قمة العمل الأفريقي المشترك، والذي تجلى في أبهى صوره في ثورات التحرر الوطني في أفريقيا منذ خمسينيات القرن الماضي، حين عكفت مصر على تصدير الكفاح السياسي ضد الاستعمار كمحور مهم في سياستها الخارجية آنذاك".