محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:
أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن خالص تهانيه لرئيس دولة جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، لتولي دولته رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2020.
جاء هذا خلال كلمته، الأحد، بجلسة رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي للعام الحالي، خلال القمة الأفريقية الـ32 المنعقدة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
ورحب السيسي بالقادة الأفارقة الذين يترأسون وفود بلادهم باجتماعات قمة الاتحاد، مهنئًا إياهم بثقة شعوبهم، ومتمنيًا لهم خالص التوفيق والسداد في مهامهم، ومتطلعًا للتعاون معهم لتعزيز العمل الأفريقي المشترك.
وقال السيسي: "أتوجه بالشكر لأصحاب الجلالة والفخامة والمعالي على الشرف الرفيع والثقة الغالية التي أوليتموها إلى مصر، لقيادة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، الذي يمثل قمة العمل الأفريقي المشترك، والذي تجلى في أبهى صوره في ثورات التحرر الوطني في أفريقيا منذ خمسينيات القرن الماضي، حين عكفت مصر على تصدير الكفاح السياسي ضد الاستعمار كمحور مهم في سياستها الخارجية آنذاك".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يهنئ رئيس جنوب أفريقيا لرئاسة بلاده الاتحاد الأفريقي عام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.