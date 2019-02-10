"سنة اللاجئين والعائدين والنازحين داخلياً".. موضوع الاتحاد الأفريقي في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2019 تحت عنوان "سنة اللاجئين والعائدين والنازحين داخلياً".

وتسلم الرئيس السيسي، ظهر الأحد، رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، من الرئيس الرواندي بول كاجامي.

وقال الرئيس السيسي في كلمته، إنه "لابد من العمل معًا لابتكار حلول سريعة ورفع المعاناة عن كاهل اللاجئين والنازحين الأفارقة".

وأكد أن مصر ستعمل جاهدة على مواصلة الطريق من أجل الإصلاح الهيكلي والمالي للاتحاد الأفريقي.