السيسي: مصر ستسعي لتطوير أدوات وقدرات الاتحاد الأفريقي وتقديم كافة الدعم له



محمد اسماعيل - القاهرة - أديس أبابا- أ ش أ:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستعمل جاهدة علي مواصلة الطريق الذي بدأناه سويا للإصلاح المؤسسي والهيكلي والمالي للاتحاد، واستكمال ما تحقق من إنجازات ترسيخا لملكية الدول الأعضاء لمنظمتهم القارية وسعيا نحو تطوير أدوات وقدرات الاتحاد ومفوضيته لتلبية تطلعات وآمال الشعوب الإفريقية.

وقال السيسي في كلمة اليوم " الأحد" - عقب تسلمه لرئاسة الاتحاد الأفريقي- "أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي .. ملوك ورؤساء الدول والحكومات الأفريقية.. صاحب الفخامة رئيس دولة فلسطين الشقيقة .. الأخوة والأخوات.. السيدات والسادة ..".

"أسمحو لي أن أستهل كلمتي بالإعراب عن الامتنان والتقدير لأخي رئيس الوزراء أبي أحمد وشعب إثيوبيا الشقيق علي ما لمسناه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، كما أتقدم بالشكر لأخي فخامة رئيس روندا بول كاجامي علي ما بذله من جهود سابقة لدفع العمل الأفريقي المشترك، وعلي جهده الدؤوب خلال توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي، وما تحقق بالتبعية من تقدم ملحوظ علي صعيد إصلاح الاتحاد الأفريقي بما يجعله أكثر قدرة علي إنجاز المسؤليات المهمة الموكلة إليه في ظل أوضاع إقليمية ودولية دقيقة تتشابك فيها التحديات والمخاطر التي تجابه المصالح الأفريقية".

وأضاف السيسي "أن مصر ستعمل جاهدة علي مواصلة الطريق الذي بدأناه سويا للإصلاح المؤسسي والهيكلي والمالي للاتحاد، واستكمال ما تحقق من انجازات ترسيخا لملكية الدول الأعضاء لمنظمتهم القارية وسعيا نحو تطوير أدوات وقدرات الاتحاد ومفوضيته لتلبية تطلعات وآمال الشعوب الإفريقية". ​