السيسي أمام القادة الأفارقة: سيظل الإرهاب سرطانًا خبيثًا نسعى لمواجهته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الشراكة مع أفريقيا فرصة حقيقية للتعاون المأمول، وتسعى مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي لتعميقه مع مختلف الشركاء الدوليين.

جاء ذلك في كلمته بجلسة ترأس مصر الاتحاد الأفريقي للعام الحالي، خلال القمة الأفريقية الـ32 المنعقدة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، الأحد.

وأضاف الرئيس السيسي: "من الضروري تكثيف تعاوننا للتصدي لظاهرة التغير المناخي، وسنعكف على تعزيز آليات السلم والأمن الأفريقي، وسيظل الإرهاب سرطاناً خبيثاً نعمل على مواجهته بشكل مستمر".

وأوضح السيسي أن أسواق أفريقيا مفتوحة للجميع وأيدينا ممدودة لتسهيل الاستثمار بدولنا بكل مافيها من خيرات، مشيرًا إلى أنه ما زال الطريق طويلًا لطي صفحة النزاعات في دولنا الأفريقية، ولابد أن نتحصن بدرع التنمية.