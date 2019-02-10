أحمد الشامي يترشح لمنصب النقيب والعضوية في انتخابات الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تقدم أحمد الشامي، نائب رئيس تحرير "الجمهورية"، بأوراق ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين، وكذلك مقاعد العضوية فوق السن، في انتخابات التجديد النصفي، المقرر إجراؤها مطلع مارس المقبل.

وقال الشامي إنه "يضع قضية رفع مستوى معيشة الصحفيين علي رأس أولويات برنامجه الانتخابي، من خلال ضم بدل التدريب والتكنولوجيا إلى الراتب، والعمل على تطبيق الحد الأدنى من الأجور، وبخاصة أن هناك حكمًا قضائيًا بأن يكون خمسة آلاف جنيه".

وأضاف أن برنامجه الانتخابي يتضمن "حل أزمة الإسكان من خلال التواصل مع مختلف الجهات، وحل مشكلات الصحفيين في الصحف الحزبية والمتوقفة عن الصدور"، مشددًا على ضرورة ابتعاد النقابة عن الانتماءات السياسية، والاهتمام بعنصر التدريب.