مصر | في أول يوم للدراسة.. إصابة طالبين إثر سقوط سور على مدرسة بالحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في أول يوم للدراسة.. إصابة طالبين إثر سقوط سور على مدرسة بالحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب طالبين في المرحلة الإبتدائية، بكسور متفرقة بجسمهما، بينهما طالب حالته الصحية حرجة، إثر سقوط جزء من سور بشقة بعقار سكني، ملاصق للمدرسة الخاصة بالطالبين، بمركز الحوامدية وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى الرائد محمد أبو القاسم رئيس مباحث مركز شرطة الحوامدية، بسقوط جزء من سور بعقار سكني ملاصق لمدرسة ابتدائية، ما أسفر عن إصابة طالبين.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم حسام بكير وكيل فرقة غرب الجيزة، وتبين سقوط جزء من سور شقة سكنية، بعقار تحت الإنشاء، ملاصق للمدرسة، على الطلاب ما أسفر عن إصابة طالبين، بكسور متفرقة بالجسم، واحداهما مصاب بكسر بالجمجمة، وتم نقله لمستشفي القصر العيني لتلقى العلاج اللازم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة