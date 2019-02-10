أخبار مصر | رئيس الوزراء يزور فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأسوان

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رئيس الوزراء يزور فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأسوان

مدبولي يستمع لأفكار الطلاب عن تطوير الكورنيش والمنطقة الأثرية والسوق السياحية ويكلف بدراستها

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المرافقون، ومحافظ أسوان، مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأسوان (فرع جنوب الوادي)، إحدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة، ورافقهم اللواء اسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية.

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واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول الأكاديمية، خلال جولة بها شملت عدداً من الفصول والمعامل، وتعرف على ما تضمه الأكاديمية من أحدث معامل تكنولوجية، والفرص المتاحة لتنمية المهارات الشخصية من خلال الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية.

وتمت الإشارة إلى أن فرع الاكاديمية بأسوان تم إنشاؤه عام 2006 انطلاقاً من مسئوليتها الاجتماعية للوصول بخدماتها التعليمية المميزة لأبناء مصر بالجنوب، ويتمتع فرع جنوب الوادي بخصم ٥٠% دعم من الأكاديمية لأبناء الصعيد؛ وهو ضمن 8 فروع للأكاديمية البحرية في أنحاء الجمهورية، وكانت أول دفعة تخرجت من فرع الأكاديمية بأسوان عام 2010.

ويدرس بفرع الأكاديمية بأسوان نحو 1400 طالب، في 5 كليات هي: الهندسة والتكنولوجيا؛ الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، النقل الدولي واللوجستيات، اللغة والإتصال، الإدارة والتكنولوجيا، والآثار والتراث الحضاري.

ودخل رئيس الوزراء إحدى المحاضرات، وسأل عن مضمونها، فأجابت المُحاضرة، بأنها عن التراث الثقافي، وعلاقته بالتنمية الحضرية، فقال الدكتور مصطفى مدبولى إن رسالة الماجستير الخاصة به عن التراث الحضري، وسأل الطلاب الحاضرون من أى محافظة هم، فأكدوا أنهم من عدد من محافظات الصعيد.

وقال رئيس الوزراء للمحافظ: يجب الاستفادة من الأكاديمية والجامعة، وما بها من خبرات لتطوير المحافظة، فهذه المؤسسات التعليمية بمثابة مكاتب استشارية مجانية لكل محافظ، وأى مشروع من الممكن التعاون معهم فيه، كما استمع مدبولى إلى عدد من الأفكار التي طرحها الطلاب بشأن تطوير كورنيش المحافظة، والمنطقة الأثرية، والسوق السياحية وغيرها، وكلف بدراستها.