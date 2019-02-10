أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد استاد أسوان ونزل الشباب بالمحافظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد استاد أسوان ونزل الشباب بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال الانتهاء لتطوير استاد أسوان.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لشرح حول تطويره الاستاد.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المدينة الشبابية بأسوان، "نزل الشباب" كما تفقد المطعم المخصص بالنزل.

وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالحافظ على هذا النزل.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه سيستقبل المشاركين في ملتقى الشباب العربي الإفريقي الذي سيقام في أسوان مارس المقبل.

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