أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد تطوير صالة أسوان للألعاب الرياضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد تطوير صالة أسوان للألعاب الرياضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تطوير صالة أسوان للألعاب الرياضية.
واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لشرح حول التكلفة المقررة لتطوير صالة الألعاب حيث أن العمل متوقف في تطوير الصالة منذ عام ٢٠١٥.
واقترح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن يتم استغلال الدور الأرضي من مبني مديرية الشباب والرياضة لربط بين صالة الألعاب والمدرسة وذلك لتوفير مصروفات التكلفة.
ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منذ قليل، لمحافظة أسوان، يرافقه كل من، وزراء النقل والشباب وقطاع الأعمال العام والتنمية المحلية والتربية والتعليم، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والصحية وجولة علي عدد من المدارس بالمحافظة.
وتنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي في مدينة أسوان في الفترة من (18-20 مارس 2019) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويأتي الملتقى تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم الذي عقد في نسخته الثانية في نوفمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ، التي نصت على إقامة ملتقى للشباب العربي والإفريقي بمدينة أسوان.
وتدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والإفريقي، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.