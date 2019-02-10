أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد تطوير صالة أسوان للألعاب الرياضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد تطوير صالة أسوان للألعاب الرياضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تطوير صالة أسوان للألعاب الرياضية.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لشرح حول التكلفة المقررة لتطوير صالة الألعاب حيث أن العمل متوقف في تطوير الصالة منذ عام ٢٠١٥.

واقترح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن يتم استغلال الدور الأرضي من مبني مديرية الشباب والرياضة لربط بين صالة الألعاب والمدرسة وذلك لتوفير مصروفات التكلفة.