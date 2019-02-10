أخبار مصر | "على الأصل دور"... كلمة "كتكوت" و"منسجم" كلمات مصرية قديمة (التفاصيل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "على الأصل دور"... كلمة "كتكوت" و"منسجم" كلمات مصرية قديمة (التفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثير من الكلمات التي نتداولها في لغتنا الدارجة، أو حتى الفصحى، هي في الأصل كلمات مصرية قديمة، كانت تكتب بالهيروغليفية، وتنطق بطريقة المصريين القدماء، ظلت حية إلى وقتنا هذا نعرض منها اليوم كلمتين خلال التقرير التالي.

وقال أحمد رضا الباحث في اللغة المصرية القديمة جامعة المنيا، إن عددا كبيرا من الكلمات التي ننطقها حاليًا أصلها يرجع للغة المصرية القديمة، والتي عبر بها المصري القديم وسجلها عن طريق الخط الهيروغليفي، ووضع لها مخصص يدل عليها، والمخصص هو رسم صغير يعبر عن المعنى ويقربه وهو ما يدلل على عبقرية المصري القديم في التصوير.

وكشف رضا في تصريحات خاصة لبوابة الخليج 365 الإلكترونية، إن كلمة كتكوت، والمنتشرة في مصر بشكل كبير، والتي تطلق على فرخ الطير الصغير، هي ذات أصل مصري قديم.

وأوضح رضا أن المصري القديم سجل بالخط الهيروغليفي كلمة "كتت"، ووضع مخصص لها عبارة عن طائر صغير، فالكلمة المكونة من ثلاثة أحرف "كـ ت ت" تدل على كل ما هو صغير أو صار صغيرًا بعد أن كان كبيرًا، أو ضعيفًا بعد أن كان قويًا، وفي النهاية "كتت" هي وصف لمن لا يقدر على فعل شئ، والطائر الموجود خلف الكلمة هو طائر "الشو"، وقد وضعه المصري القديم بعد الكلمة لتدل على معاني الكلمة المتعددة، والتي منها النقص والعجز والضعف.

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وظلت الكلمة حية عبر الزمن -والكلام لرضا- وتبدل نطقها بسبب تعاقب الألسنة على مصر، وصارت الكلمة في عصرنا الحالي "كتكوت"، و"كت كت"، و"كتاكيتو"، والتي صارت مرادفة لما هو صغير، كما أنها صارت مادة للتندر على من تريد أن تصفه بالضعف.

وعبر السينما المصرية، وجدنا كلمة كتكوت، فمن القديرة زينات صدقي صاحبة أشهر إفيه "كتاكيتو بني"، إلى محمد سعد صاحب الكوبلية الشهير "كتكوت ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه" فكلاهما وصف ونقل ما كان يريد المصري القديم قبل آلاف السنين.