أخبار مصر | رئيس الوزراء يوجه محافظ أسوان بالاستفادة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مكتبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأسوان.

واستمع مدبولي لطلاب الأكاديمية التابعين لمنظمة "تي تريبل ايه"، والذين ينظمون دورات مجانيا لطلاب المدارس لتعلم التكنولوجيا.

ووجه مدبولي محافظ أسوان إلى ضرورة الاستفادة من أفكار الطلاب، واتخاذ الأكاديمية مكتبا فنيا استشاريا للمحافظة، لتطوير الأماكن السياحية.

ومن المقرر أن يبحث رئيس الوزراء مع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وسائل دفع مشروعات دعم المرافق العامة والخدمات، وتنظيم المبادرات الأهلية لتحسين البيئة والقضاء على الظواهر السلبية بالشارع الأسواني.

كما يستعرض بعض الملفات الساخنة والمشاكل، التي تواجه محافظة أسوان وقراها مثل استكمال خطة شبكة الصرف الصحي لعدد 49 قرية، اعتمد لها 3 مليارات جنيه، وتحديث معدات النظافة وحل مشكلة الإسكان المميز المعطل منذ 10 سنوات، ودعم ودفع مشروعات وزارة الأوقاف الاستثمارية بالمحافظة، ومشروعات وزارة الإنتاج الحربي، للارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين، في إطار خطة التنمية المستدامة لمصر 2030.

من ناحية أخرى طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكثيف الأعمال، ومضاعفة أعداد العمالة فى منطقة الداون تاون، والأوبرا، وشدد على ضرورة التزام شركات المقاولات المنفذة للمشروعات بالبرامج الزمنية، وجودة التنفيذ، مضيفا: "لدينا شغل كتير"، وشركات المقاولات الجادة ستحصل على مشروعات وفرص أكبر، جاء ذلك خلال تفقده أمس مدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدأها بلقاء مع مسئولي المكتب الاستشاري لاستعراض الموقف التنفيذيّ للمشروعات.