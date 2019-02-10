أخبار مصر | "سعفان" يوزع 75 شهادة "أمان" على العمالة غير المنتظمة بالمنوفية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان" يوزع 75 شهادة "أمان" على العمالة غير المنتظمة بالمنوفية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء سعيد محمد عباس محافظ المنوفية، اليوم الأحد، 75 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة الدفعة الثانية، وبذلك يصل عدد الشهادات التي تم تسليمها 1255 شهادة، وذلك على هامش فعاليات ملتقى التوظيف الأول لعام 2019 بالاستاد الرياضي في شبين الكوم بالمنوفية، الذي يوفر 9490 فرصة عمل للذكور والإناث، لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودونها فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، منها عددا من الفرص لذوي الاحتياجات الخاصة توفرها نحو 76 شركة، بحد أدنى في الأجر 1200 جنيه، والأقصى وفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة في الوظائف، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة".

وأطمئن الوزير علي أحوال وأجور العمالة غير المنتظمة، التي التي يتراوح أجورهم اليومية بين 140 جنيها و200 جنيه، طالبا من هذه الفئة تغير ثقافتهم نحو التأمين علي أنفسهم، بالاتجاه للتأمين الاجتماعي النوعي، حيث يتكلف العامل شهرا 48 جنيها فقط، حتي يضمن له معاشا.

وأكد وزير القوى العاملة أن الوزارة تضع العمالة غير المنتظمة كأحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية، مشيرًا إلى أنه بفضل المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تم حصر 2.5 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة، منوهًا إلي أن هذا الحصر يمثل عينة جيدة لوضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهم، وذلك بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية والتنظيم النقابى.

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وأضاف "سعفان"، أن القوى العاملة كانت وما زالت هي الجهة الوحيدة في مصر التي تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار، وتضعهم دائمًا نصب أعينها، مشيرًا إلى أن الوزارة حاولت مرارًا وتكرارًا وضع عملية لحصر هذا الفئة إلا أنها كانت تعتبر أرقامًا هزيلة لا تعبر عن الواقع.

وأشار إلى أنه بعد إطلاق مباردة الرئيس السيسي لرعاية هذه الفئة، سارعت الوزارة بإطلاق حملة "حماية" في فبراير من العام الماضي لمدة شهرين لتسجيلهم لمعرفة أعدادهم الحقيقية، مؤكدا أن الوزارة تضع نصب أعينها تقديم جميع أوجه الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، واستصدار شهادات أمان لتحقيق حياة كريمة لائقة لهم تتوافق مع مباردة الرئيس "حياة كريمة".

من جانبه وجه محافظ المنوفية شكره للوزير على اهتمامه بالعمالة غير المنتظمة ومبادرته الخاصة بشهادات أمان للمصريين، معربا عن سعادته بكون القوى العاملة أول من استجابت لتنفيذ مبادرة الرئيس على أرض الواقع، شاكرًا الوزير على تحمله هذا الملف وتنفيذه بهذه الصورة المشرفة التي تليق بعمال مصر الأوفياء، مؤكدًا أن الدولة المصرية تهتم بكافة أبنائها لتحسين أحوالهم المعيشية.