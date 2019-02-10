أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية العربية للعلوم بأسوان: "ماتخفوش وقولوا لو المستوى التعليم مش كويس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية العربية للعلوم بأسوان: "ماتخفوش وقولوا لو المستوى التعليم مش كويس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع جنوب الوادي، بمحافظة أسوان.
واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لشرح حول عمل معمل في قسم التشييد واليمين التحتيه للأكاديمية من مسئولي المعمل مشيدا بالأجهزة الحديثة المتواجدة بالمعمل.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدة أسئلة للطلاب حول المستوى التعليمي المقدم لهم قائلا "ماتخفوش وقولوا لو المستوى التعليم مش كويس".
كما وجه بأن قبول أعداد كبيرة من طلاب أسوان وجنوب الوادي ،وقام بسؤال الطلاب عن محافظة كل منهم أتأكد من وجود نسبة كبيرة منهم بالأكاديمية.
ووصل الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، منذ قليل، لمحافظة أسوان، يرافقه كل من، وزراء النقل والشباب وقطاع الأعمال العام والتنمية المحلية والتربية والتعليم، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والصحية وجولة علي عدد من المدارس بالمحافظة.
وتنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي في مدينة أسوان في الفترة من (18-20 مارس 2019) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويأتي الملتقى تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم الذي عقد في نسخته الثانية في نوفمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ، التي نصت على إقامة ملتقى للشباب العربي والإفريقي بمدينة أسوان.
وتدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والإفريقي، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.