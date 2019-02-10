أخبار مصر | رئيس "اقتصادية الحركة الوطنية": مصر على أعتاب طفرة اقتصادية جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "اقتصادية الحركة الوطنية": مصر على أعتاب طفرة اقتصادية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية المصرية، إن تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، اليوم، يعد تتويجا لكافة الجهود التي بذلت خلال الأربع أعوام الماضية، على كافة المسارات السياسية والاقتصادية، مما لفت الأنظار إلى مصر كقوة اقتصادية ناشئة بالمنطقة، خاصة في إطار كافة الإشادات الدولية من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكافة التقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتمانية بخطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما ساهم في جذب الدول الأفريقية ناحية مصر، للاستفادة من خبراتها المتراكمة والممتدة لاسيما فى مجال البناء والتشييد والطاقة والصناعة والزراعة.

وأضاف أنه على الجانب الآخر، استفادت مصر من الناحية الاقتصادية والتي أتوقع أن تحدث طفرة اقتصادية من خلال زيادة الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية والتي يقدر هذا السوق بنحو أكثر من مليار نسمة، بالإضافة إلى أن مصر ستكون مركزا عالميا للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية من خلال الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية، تلك العوامل ستساعد مصر على زيادة الطلب على المنتجات المصرية، وبالتالي التوسع في إنشاء المصانع والمشروعات الإنتاجية، ما يساهم في خلق فرص تشغيلية كبيرة.