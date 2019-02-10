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الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. وسقوط أمطار

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة: الصغرى العظمى القاهرة 12 18 طنطا 10 18 الإسكندرية 09 17 مطروح 09 17 السلوم 07 16 بورسعيد 11 16 دمياط 12 17 الإسماعيلية 08 17 السويس 10 18 العريش 09 16 رفح 09 16 رأس سدر 12 19 نويبع 14 20 طابا 08 17 كاترين 01 11 الطور 10 22 شرم الشيخ 14 21 الغردقة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 18

طنطا 10 18

الإسكندرية 09 17

مطروح 09 17

السلوم 07 16

بورسعيد 11 16

دمياط 12 17

الإسماعيلية 08 17

السويس 10 18

العريش 09 16

رفح 09 16

رأس سدر 12 19

نويبع 14 20

طابا 08 17

كاترين 01 11

الطور 10 22

شرم الشيخ 14 21

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الغردقة 13 21

مرسى علم 14 20

المنيا 07 19

أسيوط 08 18

قنا 09 20

الأقصر 10 21

أسوان 11 22

الوادي الجديد 07 22

شلاتين 16 23

أبو رماد 17 23

حلايب 18 21

الفيوم 09 18

بنى سويف 09 19

المنيا 07 19

أسيوط 08 18

قنا 09 20

الأقصر 10 21

أسوان 11 22

أبوسمبل 12 21

شلاتين 16 23

حلايب 18 21

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