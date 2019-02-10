الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. وسقوط أمطار

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة: الصغرى العظمى القاهرة 12 18 طنطا 10 18 الإسكندرية 09 17 مطروح 09 17 السلوم 07 16 بورسعيد 11 16 دمياط 12 17 الإسماعيلية 08 17 السويس 10 18 العريش 09 16 رفح 09 16 رأس سدر 12 19 نويبع 14 20 طابا 08 17 كاترين 01 11 الطور 10 22 شرم الشيخ 14 21 الغردقة وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة: الصغرى العظمى القاهرة 12 18 طنطا 10 18 الإسكندرية 09 17 مطروح 09 17 السلوم 07 16 بورسعيد 11 16 دمياط 12 17 الإسماعيلية 08 17 السويس 10 18 العريش 09 16 رفح 09 16 رأس سدر 12 19 نويبع 14 20 طابا 08 17 كاترين 01 11 الطور 10 22 شرم الشيخ 14 21 Advertisements الغردقة 13 21 مرسى علم 14 20 المنيا 07 19 أسيوط 08 18 قنا 09 20 الأقصر 10 21 أسوان 11 22 الوادي الجديد 07 22 شلاتين 16 23 أبو رماد 17 23 حلايب 18 21 الفيوم 09 18 بنى سويف 09 19 المنيا 07 19 أسيوط 08 18 قنا 09 20 الأقصر 10 21 أسوان 11 22 أبوسمبل 12 21 شلاتين 16 23 حلايب 18 21 اقرأ أيضًا: 7 طرق لتهوية المنزل في الشتاء.. فتح النوافذ مهم

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