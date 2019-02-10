انت الان تتابع بوابة إلكترونية بـ6 لغات.. مصر تفتح حوارا مع إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رشوان: البوابة جزء من نشاط إعلامي واسع من أجل تحقيق أهداف الدولة في تعزيز علاقات مصر مع الشعوب الإفريقية خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي

أطلقت الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الأحد، بوابة إلكترونية شاملة تتضمن ستة مواقع على شبكة الإنترنت باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والسواحيلية ولغة الهوسا، كما يتم الإعداد لإصدار موقع منها باللغة الأمهرية خلال أيام. وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة، خلال إطلاقه البوابة على الشبكة الدولية إن هذه البوابة هي أكبر محاولة جادة للتواصل مع الشعوب الإفريقية بلغاتها المحلية، إضافة إلى اللغات الأوروبية المنتشرة في القارة الإفريقية واللغة العربية بالطبع.

أهداف البوابة وأضاف رشوان، أن هذه البوابة africa.sis.gov.eg هي جزء من نشاط إعلامي واسع تقوم به "الاستعلامات" كهيئة إعلامية مصرية رسمية، من أجل تحقيق أهداف الدولة في تعزيز علاقات مصر مع الشعوب الإفريقية، خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن هذا النشاط الإعلامي تجاه القارة الإفريقية قد بدأ

أهداف البوابة وأضاف رشوان، أن هذه البوابة africa.sis.gov.eg هي جزء من نشاط إعلامي واسع تقوم به "الاستعلامات" كهيئة إعلامية مصرية رسمية، من أجل تحقيق أهداف الدولة في تعزيز علاقات مصر مع الشعوب الإفريقية، خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن هذا النشاط الإعلامي تجاه القارة الإفريقية قد بدأ الآن، ولكنه سوف يستمر ويتطور ولن يقتصر على فترة تولي مصر الرئاسة الإفريقية. 6 نسخ بـ6 لغات 6 نسخ بـ6 لغات - البوابة تخاطب الشعب المصري أولًا؛ لتعريفه بالدول الإفريقية وعلاقات مصر معها، وأخبارها وثقافتها ورموزها وأدبائها واقتصادها، وتاريخها وحضارتها وغير ذلك. - تخاطب جميع الشعوب الإفريقية من خلال 6 نسخ. بلغات تستطيع قراءتها لكي يجد كل مستخدم للموقع فيها كل أخبار دولته، وتقارير وأخبار عن العلاقات المصرية مع بلاده، وعن العمل الجماعي بين الدول الإفريقية الأخرى طوال العام. - تتيح كافة هذه الأخبار والتقارير والمعلومات أمام مستخدمي الإنترنت في أنحاء العالم باللغات الستة التي صدر بها. - يوجد بكل نسخة من النسخ الست للبوابة نحو (10) أبواب متماثلة سيتم تحديثها يوميًا. Advertisements أبرز الأبواب أبرز الأبواب - باب مصر: يعرض معلومات أساسية عن مصر مثل الموقع والمساحة واللغة وعدد السكان والعملة المتداولة والعيد القومي ومعلومات عن العلم والنشيد القومي والعاصمة وأهم المدن وأهم المعالم السياحية، ويعرض الباب أيضًا نبذة عن تاريخ مصر كما يشمل معلومات عن النظام السياسي وسياسة مصر الخارجية وغيرها مع تحديث يومي للأخبار عن مصر في كل المجالات، ثم باب إفريقيا اليوم وتنشر به أهم الأخبار المتعلقة بإفريقيا ككل وبكل دولة من الدول الإفريقية. - باب عرض الصحافة الإفريقية: يعرض عناوين الصحف الصادرة في مختلف الدول الإفريقية بلغاتها وكذلك أهم المقالات والتقارير في الصحف ويتم تحديثه بشكل يومي، وباب آخر يحمل عنوان مصر وإفريقيا ويتناول علاقات مصر بالدول الإفريقية من جميع جوانبها وكل الأخبار اليومية المتعلقة بهذا الشأن، فضلًا عن باب آخر عن دول إفريقيا نفسها ويقدم معلومات أساسية عن الدول الإفريقية، بالإضافة إلى أهم أخبار كل دولة بشكل يومي، مقسم داخليًا إلى 54 بابًا فرعيًا كل منها يخص دولة إفريقية. - باب المكتبة: يعرض أهم الدراسات والدوريات المتعلقة بإفريقيا، ويشمل عرض أهم الأبحاث العلمية والرسائل الصادرة في الشأن الإفريقي في مصر وخارجها، بالإضافة إلى الأجندة التي تشمل أهم الأحداث في القارة الإفريقية طبقًا للتاريخ. - باب شخصيات إفريقية: تم عرض سيرة الشخصيات الإفريقية البارزة وتعريف بكل شخصية والسيرة الذاتية لها "شخصيات سياسية - أدبية - ثقافية - رياضية - إلخ"، مثل الرموز الإفريقية الخالدة في مجال السياسة، ومنهم مانديلا وجمال عبد الناصر والآباء المؤسسين لنهضة إفريقيا، وفي مجال الأدب يول سونيكا الأديب العالمي وأديبنا نجيب محفوظ، وفي الرياضة جورج وايا ومحمود الخطيب ومحمد صلاح وغيرهم، وذلك من أجل تعريف الأجيال الجديدة في القارة بهذه الشخصيات الإفريقية العظيمة، وتخليد أسمائها. انطلقت اليوم الأحد، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعمال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقى في دورتها العادية الثانية والثلاثين بعنوان «اللاجئون، والعائدون والنازحون داخليا: نحو حلول دائمة للنزوح القسرى في أفريقيا»، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوابة إلكترونية بـ6 لغات.. مصر تفتح حوارا مع إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.