انت الان تتابع رئيس الوزراء يعتذر عن عدم تسليم التابلت لطلاب أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، زيارته لمحافظة أسوان، اليوم، بزيارة مدرستى المتميزة للغات الرسمية، ومجدى كامل الإعدادية بمدينة أسوان، رافقه خلالها وزراء التربية والتعليم والنقل وقطاع الأعمال والشباب والرياضة والتنمية المحلية ومحافظ أسوان. واعتذر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، عن عدم تسليم التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوى بمدرسة اللغات المتميزة، مفضلا توزيعها من قبل مسئولى التربية والتعليم بمحافظة أسوان استكمال الإجراءات القانونية للتسليم، وحرصا على استكمال اليوم الدراسى الأول بالترم الثانى، وعدم تعطله.

وكان مسئولى مجلس الوزراء حددوا جولة رئيس الحكومة فى أسوان، لتشمل مشروع كوبرى كلابشة ومحطتى الصرف الصحى لكيما 1 و2، ومصنع كيما الجديد، و الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والصالة المغطاة بمدينة أسوان، ومنشآت جامعة أسوان. ومن المقرر عقد لقاء موسع مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة بحضور محافظ أسوان اللواء