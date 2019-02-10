انت الان تتابع «التضامن» تعلن بدء صرف معاشات شهر فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاشات شهر فبراير، اليوم الأحد، وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه. يأتي ذلك في إطار توجيهات الوزيرة، بمتابعة الصرف من خلال غرفة العمليات المركزية المشكلة تحت رئاستها لمتابعة عملية صرف المعاشات في كل أنحاء الجمهورية وإتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات مع ضمان انتظام الصرف من كافة منافذ الصراف الآلي التابعة لهيئة التأمينات بصندوقيها الحكومي والعام والخاص.

وكانت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة، لبدء صرف معاشات شهر فبراير، اعتبارًا من اول فبراير لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وذلك من ماكينات الصرف الآلية A.T.M، ومن خلال منافذ مكاتب