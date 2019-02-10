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شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على الإسكندرية.. ارتباك مروري وانتظام حركة الملاحة البحرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تعرضت الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالي، صباح الأحد، لسقوط أمطار غزيرة مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك دون تأثر حركة الملاحة البحرية أو الصيد.
ورفعت شركة الصرف الصحي والأحياء وشركة «نهضة مصر» درجة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع آثار موجة الطقس السيئ وتراكمات مياه الأمطار، لضمان استمرار حركة المرور.
وشهدت مناطق غرب الإسكندرية والعامرية تجمعات كبيرة لمياه الأمطار، ما أدى إلى ارتباك مروري، فيما دفعت الأجهزة المعنية سيارات وبدالات وفرق طوارئ لسحب المياه.
من جانبه، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن حركة الملاحة بميناءي الإسكندرية والدخيلة تجري بصورة طبيعية حتى الآن.
يشار إلى أن الإسكندرية تتعرض نهاية الأسبوع الجاري لنوة «الشمس الصغيرة»، التي من المفترض أن تستمر 3 أيام وتصاحبها رياح غربية وأمطار غزيرة.
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