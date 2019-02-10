شكرا لقرائتكم خبر عن في زيارة مفاجئة.. غادة والي تحيل مدير تأمينات المقاولات المركزي للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في زيارة مفاجئة زارت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مكتب تأمينات المقاولات بمنطقة شرق الإسكندرية صباح اليوم الأحد وأبدت العديد من الملاحظات.

منها ملاحظات على نظافة المكان وتكدس الملفات وعدم استغلال المساحات الخالية في المكتب وعدم التخلص من الأوراق القديمة، وسوء توزيع الموظفين على الأقسام، وكذلك عدم وجود كود إتاحة لذوي الإعاقة وصعوبة صعود كبار السن للسلالم.

وقررت غادة والي إحالة مدير المكتب للتحقيق، فيما تحدثت والي مع العاملين في المكتب واستمعت لشكاوى المواطنين وما يواجهونه من مشكلات، وحصلت على أرقام بعض المتعاملين مع المكتب للتأكد من حصولهم على الخدمة المناسبة. ووجهت بضرورة حسن معاملة الجمهور.

غادة والي في زيارة مفاجأة لمكتب تأمينات المقاولات المركزي تقرر احالة مدير المكتب للتحقيق

غادة والي في زيارة مفاجأة لمكتب تأمينات المقاولات المركزي تقرر احالة مدير المكتب للتحقيق

غادة والي في زيارة مفاجأة لمكتب تأمينات المقاولات المركزي تقرر احالة مدير المكتب للتحقيق