شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس الإثنين مائل للبرودة شمالاً دافيء جنوبًا.. ودرجة الحرارة بالقاهرة 18 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الإثنين طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ودافىء على جنوب البلاد نهارًا، شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المُنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية.

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وتنشط الرياح التي أغلبها شمالية غربية معتدلة على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدل إلى مُضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي، فستكون في القاهرة ( 10- 18)، الإسكندرية ( 8 – 18 )، قنا (9 – 20)، الأقصر (10 – 21)، أسوان (11– 22).

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