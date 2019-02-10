شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة مصر مع الاتحاد الإفريقي.. محطات تاريخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ظلت أفريقيا حتى منتصف القرن العشرين، مسرحا للتنافس الاستعماري لعدد من الدول الأوروبية، التي سيطرت عليها واستغلت مواردها المختلفة، وشهد بداية عقد الستينات استقلال (15) دولة، واستمر عدد الدول المستقلة في الزيادة إلى أن نالت جميع دول القارة استقلالها.

وببدء حركات التحرير الوطنية وتكليل نضالها بالحصول على الاستقلال، تعددت محاولات التجمع والوحدة بين هذه الدول، حتى ظهرت منظمة الوحدة الإفريقية كمنظمة إقليمية، تعمل في إطار القارة الإفريقية على تحريرها نهائيا من الاستعمار، والقضاء على التخلف الاقتصادي، ونبذ الخلافات الإفريقية، وإنهاء التكتلات، وتوطيد دعائم التضامن الإفريقي، والارتقاء بالقارة إلى المكانة التي تليق بها على ساحة صنع القرارات الدولية.

وكان لمصر دور فعال وبارز في إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية التي تأسست في عام 1963 فكانت من الدول المؤسسة لها، وشاركت في مؤتمر أديس أبابا الذي عقد في الحبشة حيث تم إقرار ميثاق المنظمة والتوقيع عليه الذي أعتبر دستورا لعملها، وتم الاتفاق على أن تكون عضوية هذه المنظمة مفتوحة للدول الإفريقية المستقلة ذات السيادة، بما في ذلك الجزر الإفريقية شريطة أن تؤمن هذه الدول بمبادئ المنظمة المتمثلة في سياسة عدم الانحياز، وعدم ممارسة التفرقة العنصرية، وفي حالة انضمام عضو جديد، يقرر قبوله بالأغلبية المطلقة للدول الأعضاء، ويسمح لكل عضو بالانسحاب من المنظمة بطلب انسحاب خطي، ويصبح الانسحاب نافذا بعد مضي عام.

وبعد نحو 40 عاما تغيرت الظروف والتحديات بعد أن نالت الدول استقلالها، وظهرت أهداف جديدة أدت إلى تغيير شكل هذا الكيان ليكون أكثر فاعلية اقتصادية، فخرج في عام 2002 تكتل جديد من رحمها عرف باسم «الاتحاد الإفريقي»، ككيان بديل عن المنظمة، وشهد الاتحاد الكثير من المبادرات والمقترحات الهادفة لتنمية القارة، ويتولى كل عام رئاسة الاتحاد الذي يضم حاليا 55 دولة إفريقية رئيس إحدى الدول الأعضاء الذي يتم انتخابه لمدة عام.

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وتحتل فكرة إصلاح الاتحاد الإفريقي أولوية خاصة لدى الكثير من الدول الأعضاء فيه، خاصة مع تغير الظروف التي واكبت إنشائه باسم «منظمة الوحدة الإفريقية»، حيث تراجع هدف دعم حركات التحرير الوطني بعدما نالت دول القارة استقلالها، وظهرت على أرض الواقع تحديات ومشكلات جديدة، دفعت رواندا خلال رئاسة بلاده للاتحاد في العام الماضي لفتح ملف الإصلاح، الذي كان محور النقاش الأساسي لاجتماعات الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا العام الماضي.

وستواصل مصر خلال رئاستها للاتحاد على مدى العام الحالي ما بدأ من برنامج الإصلاح، لا سيما أنها أكدت أثناء اشتراكها في هذه الدورة اتفاقها مع الهيكل الجديد للاتحاد وحرصها على عدم المساس بقانون التأسيس، لما يوفره من عنصر الاستقرار المؤسسي اللازم للاتحاد، وستعمل على وضع بصمة واضحة في هذا الملف بفتح ملفات كانت عالقة لتكتمل رؤية هذا الإصلاح، من خلال تمكين المفوضية الإفريقية وتعزيز قدراتها في الوقت ذاته من خلال مراجعة الأليات ووضع أطر جديدة لعملها وتغيير هيكلها العام.

إصلاح وتطوير مفوضية الاتحاد الإفريقي، يتضمن بالنسبة للهيكل الجديد المقترح للوظائف القيادية بالمفوضية، الذي يقوم على رئيس للمفوضية ونائب للرئيس وستة مفوضين باختصاصات محددة على نحو يحقق التوازن المأمول بين الجنسين والأقاليم الجغرافية الخمسة، وتتطلع مصر إلى استكمال التشاور مع الدول الأعضاء والمفوضية لإعداد هيكل فعال ومرن للإدارة يتسم بالكفاءة، ويوضح التدرج في المهام والاختصاصات من الأعلى إلى الأسفل.

وبالنسبة لطريقة اختيار رئيس المفوضية ونائبه والمفوضين الستة، تتفق مصر إلى حد كبير مع التصور الذي طرح في هذا الصدد، والذي يقوم على تقدم الأقاليم الجغرافية بالمرشحين، والنظر فيها من جانب لجنة من الشخصيات الإفريقية البارزة الممثلة للأقاليم بمعاونة مؤسسة إفريقية متخصصة، وتشدد على أهمية قيادة الدول الأعضاء لعملية الترشيح والانتخاب والتعيين في مختلف مراحلها، أخذا في الاعتبار الطبيعة السياسية الخاصة لوظائف الهيئة العليا للمفوضية.

وتؤكد مصر أن عملية الإصلاح المالي والإداري لمفوضية الاتحاد، التي حددت ملامحها لجنة المندوبين الدائمين الفرعية المعنية بالشئون الإدارية والمالية برئاسة جنوب أفريقيا، واعتمدها المجلس التنفيذي للاتحاد وفقا للمدى الزمني المحدد، المستهدف منها أنها ليست تقليصا لصلاحيات المفوضية أو تصعيب عملها، وإنما على العكس فهو يهدف إلى مساعدتها بأسلوب محترف على القيام بدورها وتوفير الإمكانات اللازمة لذلك.

وقد تولت مصر رئاسة منظمة الوحدة الإفريقية 3 مرات قبل تحولها إلى الاتحاد، وذلك في أعوام ١٩٦٤، ١٩٨٩، ١٩٩٤ ، وهكذا تأتي رئاسة مصر للاتحاد لأول مرة بعد 25 عاما منذ آخر مرة تولت فيها رئاسة المنظمة، لتكون واحدة من دولتين (مصر وأثيوبيا) تترأس هذا الكيان الإفريقي أربع مرات منذ خروجه للنور، وذلك لقوة القاهرة ومحورية دورها إقليميا ودوليا، خاصة أنها تتبع سياسة معتدلة.

نجاح مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنجاز ملفات عدة في القارة، تجارية، وسياسية، و اقتصادية، إلى جانب توفيقها في حل أزمات بعض الدول، وعقد مصالحات مع أطرافها سواء في جنوب السودان، أو ليبيا، أو غيرهما، يؤشر إلى نجاحها في تولي رئاسة الاتحاد وفي إنجاز الكثير من الآمال والطموحات التي تتطلع إليها شعوب القارة السمراء مع تولي مصر قيادة كيانهم الإقليمي الدولي.