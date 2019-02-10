شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس الممثلتين المتهمتين في واقعة الفيديو الفاضح 45 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، الأحد، تجديد حبس الممثلتين «ش.ا» و«م.ف»، 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في اتهامها بنشر فيديو فاضح.

كانت نيابة مدينة نصر أول أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن تبين ظهورهما في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في أوضاع مخلة، مع مخرج شهير، ما يعد تحريضا على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ.

وتم تعقب المقاطع والتوصل للممثلتين من خلال أجهزة الأمن التي ألقت القبض عليهما وأحالتهما إلى النيابة التي أمرت بحبسهما.