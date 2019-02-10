شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تُغرق مدن الغربية.. واستياء من تقاعس المسؤولين عن شفط المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سقطت أمطار غزيرة في مراكز ومدن محافظة الغربية، الأحد، تبعها غرق عدد من الشوارع الحيوية نتيجة انسداد غرف صرف المياه.

وانتشرت الدوريات المرورية على الطرق الرئيسية، لتنظيم الحركة المرورية.

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وشكا الأهالي إلى المحافظ هشام السعيد من سوء أداء بعض رؤساء المدن والأحياء لفشلهم في سحب مياه الأممطار والتقاعس والاكتفاء بالمتابعة من المكاتب، مما تسبب في غرق شوارع المحافظة

وتدخلت شركة مياه الشرب بمراكز المحافظة، لسرعة شفط المياه من الشوارع، لتسهيل حركة السيارات والمواطنين.

ومن جانبه، أمر اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، سيارات الحماية المدنية بالتدخل السريع للمساعدة في التعامل مع الأزمة.