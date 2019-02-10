أخبار مصر | اللجنة المُشرفة على انتخابات 'الصحفيين' تصدر تقريرها الأول حول العملية الانتخابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة المُشرفة على انتخابات 'الصحفيين' تصدر تقريرها الأول حول العملية الانتخابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، إن اللجنة بدأت عملها بحضور الكاتبة الكبيرة أمينة شفيق وأعضاء المجلس.

وأضاف أنه تقدم ٢ على منصب النقيب، وهما: "عبدالنبي عبدالستار، رفعت رشاد"، كما تقدم ١٤ زميلًا على العضوية هم: "العارف بالله محمد طلعت من أخبار اليوم، بهاء مباشر من الأهرام، تامر هنداوي من الكرامة، دعاء النجار من الجمهورية، صديق عيسوي من التحرير، عمرو الكاشف من الوكالة، محسن هاشم من الجيل، محمد الأصمعي من أخبار اليوم، محمد شبانة من الأهرام، محمد يوسف من الدستور، هشام يونس من الأهرام، هيثم النويهي من أخبار اليوم، وجدي رزق من الأهرام، ياسر السيد من الوطني اليوم".

وفتحت النقابة باب الترشح للانتخابات، اليوم الأحد 10 فبراير، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، وذلك بقاعة المجلس الدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف الأولية في نفس اليوم.

وتبدأ النقابة في تلقي الطعون والتنازلات من يوم 15 وحتى 19 فبراير الجاري، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، بقاعة المجلس بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف النهائية في ذات اليوم.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

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وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.

وكانت أرسلت اللجنة خطابًا لمجلس الدولة، لمطالبته بإشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية، وذلك بناءً على قرار مجلس النقابة خلال اجتماعه الذي انعقد الأسبوع قبل الماضي.