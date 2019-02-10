أخبار مصر | غادة والي ترصد مشكلات عدة في مكتب تأمينات المنشية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غادة والي ترصد مشكلات عدة في مكتب تأمينات المنشية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استكملت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جولتها المفاجئة بمكاتب التأمينات بالإسكندرية، بزيارة مكتب تأمينات المنشية، وأبدت على المكتب عدة ملاحظات.

واستمعت غادة والي إلى المواطنين في المكتب ودونت شكواهم وكلفت سامي عبدالهادي، رئيس صندوق التأمينات للقطاع العام والخاص، بالبقاء بالمكتب حتى الانتهاء من حل شكاوى المواطنين.

ووجهت بضرورة إتاحة أماكن لكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة، وكلفت مدير المكتب برفع مستوى نظافة المكتب وتحديث طريقة حفظ الملفات القديمة، والتغلب على الزحام.

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وكانت زارت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مكتب تأمينات المقاولات بمنطقة شرق الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، وأبدت العديد من الملاحظات، وذلك في زيارة مفاجئة.

وأبدت غادة والي ملاحظات على نظافة المكان وتكدس الملفات وعدم استغلال المساحات الخالية في المكتب وعدم التخلص من الأوراق القديمة، وسوء توزيع الموظفين على الأقسام، وكذلك عدم وجود كود إتاحة لذوي الإعاقة وصعوبة صعود كبار السن للسلالم.

وقررت غادة والي إحالة مدير المكتب للتحقيق، فيما تحدثت والي مع العاملين في المكتب واستمعت لشكاوى المواطنين وما يواجهونه من مشكلات، وحصلت على أرقام بعض المتعاملين مع المكتب للتأكد من حصولهم على الخدمة المناسبة.

ووجهت والي بضرورة حسن معاملة الجمهور من قبل العاملين.