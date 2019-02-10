أخبار مصر | "حلت مشكلة قديمة" بالمحافظة.. رئيس الوزراء يطمئن على كفاءة تشغيل محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بكيما بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حلت مشكلة قديمة" بالمحافظة.. رئيس الوزراء يطمئن على كفاءة تشغيل محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بكيما بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمنطقة كيما، بمراحلها الثلاث؛ للاطمئنان على كفاءة تشغيلها، بعد الانتهاء من التنفيذ.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بكيما 110 آلاف م3/يوميا، بينما يبلغ إجمالي ما يصل للمحطة حتى الآن 95 ألف م3/ يوميا، فهناك 15 ألف م3 يوميا جاهزة للتصرفات المستقبلية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذا المشروع حل مشكلة قديمة لأهالي المحافظة، واليوم تخرج المياه من المحطة معالجة ثلاثيا وفقا للمستويات العالمية، ولا تسبب أي أضرار.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالبدء في تطوير المنطقة المحيطة بالمحطة، ورصف الطرق المؤدية لها، وكذا سرعة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع، للمحطة بمراحلها الثلاث.