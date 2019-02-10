أخبار مصر | رئيس الوزراء يوجه بالانتهاء من محطات صرف كيما خلال شهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يوجه بالانتهاء من محطات صرف كيما خلال شهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، محطة معالجة الصرف كيما ٣، واستمع لشرح حول عمل المحطة والطاقة الإنتاجية لها والتي يصل ٣٠ الف متر مكعب.

ووجه مدبولي بانتهاء العمل في الثلاث محطات خلال شهر مؤكدا أن الفترة المقبلة بها العديد من الزيارات في هذه المحطات.

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وكما وجه مدبولي، بوضع لافتات إرشادية بالمحطة ووضع مسطحات خضراء بمحطات الصرف الصحي.

وشهد رئيس الوزراء، تجربة عملية للمعالجة الثلاثية لتنقية المياه، مشيدا بالعمل في المحطة.

ورافقه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور هشام عرفات وزير النقل والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال.