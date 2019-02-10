أخبار مصر | وزير النقل: التشغيل التجريبي لمحطة مترو المرج الجديدة الأسبوع المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل: التشغيل التجريبي لمحطة مترو المرج الجديدة الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه من المقرر أن يتم التشغيل التجريبي لمحطة المرج الأسبوع المقبل.
وأضاف الدكتور هشام عرفات، في تصريحات للصحفيين من أسوان، أن المحطة ضخمة وعلي مستوى راقي، موضحا أن المشروع سيقلل زمن التقاطر بين القطارات التى تقوم من محطة المرج الجديدة إلى 3.5 دقيقة بدلا من 15 دقيقة وسيقضى على نظام تشغيل قطار ذهابا ثم قطار إيابا على سكة واحدة وسيقلل تكدس الركاب الذى كانت تشهده محطة المرج الجديدة بسبب تباعد زمن التقاطر.
ووصل الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، منذ قليل، لمحافظة أسوان، يرافقه كل من، وزراء النقل والشباب وقطاع الأعمال العام والتنمية المحلية والتربية والتعليم، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والصحية وجولة علي عدد من المدارس بالمحافظة.
وتنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي في مدينة أسوان في الفترة من (18-20 مارس 2019) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويأتي الملتقى تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم الذي عقد في نسخته الثانية في نوفمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ، التي نصت على إقامة ملتقى للشباب العربي والإفريقي بمدينة أسوان.
وتدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والإفريقي، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.