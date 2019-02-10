أخبار مصر | وزير النقل: التشغيل التجريبي لمحطة مترو المرج الجديدة الأسبوع المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل: التشغيل التجريبي لمحطة مترو المرج الجديدة الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه من المقرر أن يتم التشغيل التجريبي لمحطة المرج الأسبوع المقبل.

وأضاف الدكتور هشام عرفات، في تصريحات للصحفيين من أسوان، أن المحطة ضخمة وعلي مستوى راقي، موضحا أن المشروع سيقلل زمن التقاطر بين القطارات التى تقوم من محطة المرج الجديدة إلى 3.5 دقيقة بدلا من 15 دقيقة وسيقضى على نظام تشغيل قطار ذهابا ثم قطار إيابا على سكة واحدة وسيقلل تكدس الركاب الذى كانت تشهده محطة المرج الجديدة بسبب تباعد زمن التقاطر.