أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد محطة صرف الصحي كيما ٣ بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد محطة صرف الصحي كيما ٣ بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة معالجة الصرف كيما ٣، واستمع إلى شرح حول عمل المحطة والطاقة الإنتاجية لها، والتي تصل لـ٣٠ ألف متر مكعب.

وشهد "مدبولي" تجربة عملية للمعالجة الثلاثية لتنقية المياه وأشاد بالعمل في المحطة.

ورافق رئيس الوزراء، كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال.