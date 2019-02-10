أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد محطة صرف الصحي كيما ٣ بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد محطة صرف الصحي كيما ٣ بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة معالجة الصرف كيما ٣، واستمع إلى شرح حول عمل المحطة والطاقة الإنتاجية لها، والتي تصل لـ٣٠ ألف متر مكعب.
وشهد "مدبولي" تجربة عملية للمعالجة الثلاثية لتنقية المياه وأشاد بالعمل في المحطة.
ورافق رئيس الوزراء، كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال.
ووصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، لمحافظة أسوان، يرافقه كل من، وزراء النقل والشباب وقطاع الأعمال العام والتنمية المحلية والتربية والتعليم، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والصحية وجولة علي عدد من المدارس بالمحافظة.
وتنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي في مدينة أسوان في الفترة من (18-20 مارس 2019) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويأتي الملتقى تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم الذي عقد في نسخته الثانية في نوفمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ، التي نصت على إقامة ملتقى للشباب العربي والإفريقي بمدينة أسوان.
وتدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والإفريقي، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.