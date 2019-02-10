أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد المصنع الجديد بكيما أسوان تمهيداً للافتتاح الرئاسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد المصنع الجديد بكيما أسوان تمهيداً للافتتاح الرئاسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير قطاع الأعمال، وعدد من الوزراء، ومحافظ أسوان، المصنع الجديد بكيما أسوان، تمهيداً للافتتاح الرئاسي.

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن المصنع تم تنفيذه بتكلفة 235 مليون يورو بتمويل من تحالف بنوك مصرية (الأهلي – مصر – القاهرة – العربي الإفريقي) وبتنفيذ شركة تكنومونت الإيطالية (الأعمال الإنشائية من تنفيذ شركة أوراسكوم).

واستمع رئيس الوزراء الى شرح حول المشروع، الذي يقوم على إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا من الغاز الطبيعي بدلاً من الكهرباء كما هو الحال بالمصنع القديم، ويستهدف زيادة إنتاج الأمونيا إلى 1200 طن يومياً، مقارنة بالرقم الحالي وهو 300 طن/يوم، بما يلبي استخدامات إنتاج الأسمدة الأزوتية،وكذا إنتاج نترات الأمونيوم النقية، فضلاً عن إنتاج منتج جديد هو سماد اليوريا.

وقال مسئولو المصنع: يشتمل المشروع على مأخذ مياه على النيل بطاقة 24 ألف م3/يوم، وخط ناقل 500 مم بطول 5 كم، وأحواض تخزين استراتيجية سعة 8 آلاف م3، بالإضافة لمحطة تنقية للمياه، وكذا وحدات لإنتاج بخار المياه، ومحطة كهرباء توربينية بطاقة 27 ميجا واط / ساعة، وخزان أمونيا سائلة سعة 10 آلاف طن، ومصنع إنتاج سماد اليوريا، ومنطقة تخزين سماد اليوريا، وخطوط ربط بين المصنعين القديم والجديد.

وتم التأكيد على أن المصنع الجديد سيتم تجهيزه وفق أحدث نظم السلامة والتزام المعايير البيئية، حيث إنه لن ينتج عنه أي انبعاثات، وسيتم استخدام ثاني أكسيد الكربون الناتج من إنتاج الأمونيا كمادة أولية لصناعة سماد اليوريا، كما تم تدريب وتأهيل العمال التى ستعمل به، ووجه رئيس الوزراء بالاهتمام بأن يكون العاملين فى المصنع من أهالي أسوان.

Advertisements