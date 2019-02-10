أخبار مصر | مبادرة لتصوير المعلمين داخل الفصول للرد على أهل الشر

وأضاف خلال منشوره: "سوف نقف في الفصول ونعلم أبنائنا الطلاب، لأن دول أمانة في رقبتها وليس لهم دخل بأى صراع بينا وبين وزارة التربية والتعليم ".

وقال فى منشور له على صفحته الشخصية على فيس بوك: "من قلب الحدث ومع انطلاق الحصة الأولى في التيرم الثاني 2019.. صور نفسك وأنت في الفصل وانشرها على كل الصفحات، وأثبت لكل قوى الشر وأعداء البلد أن معلمي مصر هم أساس الوطنية، وأكبر بكتير من أن حد ممكن يستغل مطالبهم ويتاجر بيها ويعمل فوضى مرفوضة شكلًا وموضوعًا".

وأكد إبراهيم، أنه قام بتدشين مبادرة لتصوير المعلمين داخل الفصول وهم يمارسون عملهم، مشيرًا إلى أن المعلمين مع الوطن ومصلحة الطلاب، وغير صحيح ما يتم تداوله بشأن إضراب أو خلافه.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أرسلت منشور هام وعاجل لجميع المديريات التعليمية علي مستوي جمهورية مصر العربية به ٢٠ نصيحة استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثاني، ونبهت وزارة التربية والتعليم علي إتباع التعليمات الخاصة بتوزيع التابلت علي الفئات المستهدفة بالإضافة إلي التأكيد علي عدم مشاركة معلمين ومعلمات رياض الأطفال في أعمال الامتحانات.

مؤكدًا أن المعلمين سيحصلون على حقوقهم بكل الطرق القانونية حتى يتم تعديل التشريعات فى مجلس النواب والحصول على رواتبهم التى يستحقونها.

وتتضمن المنشور الالتزام بترديد النشيد الوطني وعمل طابور الصباح بالإضافة إلي عدم استغلال أسوار المدارس في الدروس الخصوصية.

ونبهت الوزارة بالتأكيد علي تسجيل الغياب أول بأول للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي بالإضافة إلي تسجيل الغياب الالكتروني لطلاب الثانوية العامة.

أشارت الوزارة أيضا إلي أنها تحذر من جمع مبالغ مالية من أولياء الأمور تحت اي مسمي ومن يخالف ذلك سوف يعرض نفسه للمسالة القانونية.

في سياق متصل قالت أمينة خيري، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، إن طالب الصف الأول الثانوي عليه الحفاظ علي التابلت مثلما يحافظ علي الموبايل الخاص به، نظرا لأهميته بالنسبة له.

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وأضافت، في تصريحات صحفية، أنه سيتم توزيع التابلت علي جميع طلاب الصف الأول الثانوي في جميع المدارس ما عدا المدارس الدولية.

وأشارت إلي أن الهدف من التابلت هو تأمين الامتحانات ومنع التسريب، وتابعت " تأمين امتحانات الثانوية العامة تكلف الدولة مليار ونصف جنيه مصري، والتابلت هدفه توفير هذه التكلفة".

وأكدت أن الهدف من امتحانات يناير الماضي هو تدريب الطلاب علي شكل الأسئلة، لافته أن الامتحان المقبل في مارس سيكون عبر التابلت.

وعن تصحيح الامتحانات عبر التابلت، أوضحت أنه سيكون إلكتروني وأن السؤال الواحد سيتم تصحيحه من خلال أكثر من مدرس وليس شرطا أن يكون من نفس المحافظة وبالتالي نمنع مقولة اضطهاد المدرس للطالب.

وقالت أمينة خيري المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا زيادة في المصروفات الدراسية للمدارس الحكومية والمصروفات ستكون كما هي، مؤكدة أن ولي الأمر سوف يدفع فقط رسوم الدفع بفوزي والتي تتراوح من ٢ إلى ٣ جنيهات.

وصرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يسعي إلي أن تكون الخدمات الكترونية بدلا من الورقية، مؤكدا أنه سيتم توزيع تابلت علي مديري المديريات حتي يتم المتابعة معهم الكترونيا.

وأضاف شوقي، أن الموضوع الخاص بدفع مصروفات المدارس الحكومية عن طريق "فوري" هو موضوع تستعد له الوزارة منذ فترة لتوفير الخدمات الالكترونية والتسهيل علي الناس.

