أخبار مصر | رئيس الوزراء يوجه بمنح أولوية التعيينات بمصنع "كيما 2" لأبناء أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يوجه بمنح أولوية التعيينات بمصنع "كيما 2" لأبناء أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمنح أولوية في تعيينات العمال بمصنع "كيما 2" لأهالي أسوان، واطمأن على استعدادات آليات التشغيل فيما يتعلق بالعامل البشري وتدريبهم على تكنولوجيا المصنع الجديد.
وأكد القائمون على إنشاء المصنع أن هناك تدريبات تجري بالفعل للعمال وإعلان للوظائف تم نشره ويتم إجراء اختبارات مشددة، مشيرين إلى انهم اعتمدوا على 150 عاملا من العمال القدامى.
جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجمع كيما للكيماويات بأسوان، للاطمئنان على سير العمل والتطوير في الموقع، ورافقه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال.
ومن المقرر أن يبحث رئيس الوزراء مع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وسائل دفع مشروعات دعم المرافق العامة والخدمات، وتنظيم المبادرات الأهلية لتحسين البيئة والقضاء على الظواهر السلبية بالشارع الأسواني.
كما يستعرض بعض الملفات الساخنة والمشاكل، التي تواجه محافظة أسوان وقراها مثل استكمال خطة شبكة الصرف الصحي لعدد 49 قرية، اعتمد لها 3 مليارات جنيه، وتحديث معدات النظافة وحل مشكلة الإسكان المميز المعطل منذ 10 سنوات، ودعم ودفع مشروعات وزارة الأوقاف الاستثمارية بالمحافظة، ومشروعات وزارة الإنتاج الحربي، للارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين، في إطار خطة التنمية المستدامة لمصر 2030.
من ناحية أخرى طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكثيف الأعمال، ومضاعفة أعداد العمالة فى منطقة الداون تاون، والأوبرا، وشدد على ضرورة التزام شركات المقاولات المنفذة للمشروعات بالبرامج الزمنية، وجودة التنفيذ، مضيفا: "لدينا شغل كتير"، وشركات المقاولات الجادة ستحصل على مشروعات وفرص أكبر، جاء ذلك خلال تفقده أمس مدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدأها بلقاء مع مسئولي المكتب الاستشاري لاستعراض الموقف التنفيذيّ للمشروعات.