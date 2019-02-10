أخبار مصر | رئيس الوزراء يوجه بمنح أولوية التعيينات بمصنع "كيما 2" لأبناء أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يوجه بمنح أولوية التعيينات بمصنع "كيما 2" لأبناء أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمنح أولوية في تعيينات العمال بمصنع "كيما 2" لأهالي أسوان، واطمأن على استعدادات آليات التشغيل فيما يتعلق بالعامل البشري وتدريبهم على تكنولوجيا المصنع الجديد.

وأكد القائمون على إنشاء المصنع أن هناك تدريبات تجري بالفعل للعمال وإعلان للوظائف تم نشره ويتم إجراء اختبارات مشددة، مشيرين إلى انهم اعتمدوا على 150 عاملا من العمال القدامى.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجمع كيما للكيماويات بأسوان، للاطمئنان على سير العمل والتطوير في الموقع، ورافقه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال.

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