أخبار مصر | وزيرة التضامن تزور مكتب تأمينات المقاولات المركزي وتوجه بحسن معاملة الجمهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تزور مكتب تأمينات المقاولات المركزي وتوجه بحسن معاملة الجمهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زارت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مكتب تأمينات المقاولات بمنطقة شرق الإسكندرية صباح اليوم الأحد وأبدت العديد من الملاحظات، وذلك في زيارة مفاجئة.

وأبدت غادة والي ملاحظات على نظافة المكان وتكدس الملفات وعدم استغلال المساحات الخالية في المكتب وعدم التخلص من الأوراق القديمة، وسوء توزيع الموظفين على الأقسام، وكذلك عدم وجود كود إتاحة لذوي الإعاقة وصعوبة صعود كبار السن للسلالم.

وقررت غادة والي إحالة مدير المكتب للتحقيق، فيما تحدثت والي مع العاملين في المكتب واستمعت لشكاوى المواطنين وما يواجهونه من مشكلات، وحصلت على أرقام بعض المتعاملين مع المكتب للتأكد من حصولهم على الخدمة المناسبة.

ووجهت والي بضرورة حسن معاملة الجمهور من قبل العاملين.

وكانت شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية احتفالا بمرور ٣٠ عاما على إنشائها بمسرح سيد درويش بالإسكندرية، وهنأت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رجال أعمال الإسكندرية بمناسبة مرور ٣٠ عاما على إنشائها، كما هنأت رجال أعمال مصر المبدعين وتحية تقدير واحترام للقطاع الخاص المصري وتقدير وزارة التضامن والحكومة المصرية لصموده وعمله وابتكاره في كل المجالات، مشيرة إلى أن الفرصة لا تأتي كثيرا لكي تعبر كوزارة وحكومة عن تقديرنا للقطاع الخاص

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وقالت والي -خلال كلمتها بالاحتفالية- إن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية جمعية أهلية لها طبيعة خاصة لأن أعضاءها من رجال الأعمال مشيرة إلى أن الجمعية تتميز بالجرأة والابتكار والحداثة والتنافسية وكل هذا استمدته من روح أعضائها وهي دائما سمة وروح رجال الأعمال الناجحين،

ولفتت والي إلى أن الجمعية نجحت في خلال ٣٠ عاما في توزيع قروض قيمتها ١٢ مليار جنيه استفاد منها مليون ونص مقترض، مؤكدة أنه إذا تحول ١٠٪ فقط من هذا العدد إلى رجال أعمال وأصبح لهم مشاريع تتسم بالاستدامة فهذا إنجاز كبير.

وأشارت والي إلى أنها سعيدة الحظ لأنها تعاملت مع معظم أعضاء مجلس الإدارة من خلال عملها في الأمم المتحدة والصندوق الاجتماعي للتنمية، مضيفة: "كان للجمعية دائما أفكار ورؤية ودخول بجسارة في المشروعات وتنفيذها بكفاءة كبيرة".

وقالت والي إنه مجرد أن يفتح رجل الأعمال مشروع ويحارب لكي يستمر مشروعه في ظل ظروف اقتصادية صعبة فهو يستحق التقدير والاحترام ولكن عندما يوفر رجل الأعمال عمل اجتماعي فهذا فضل عظيم، مشيرة إلى أنها باسم وزارة التضامن فخورة بالعمل مع مؤسسة مجتمع مدني لها دور فاعل في التدريب وتنمية ومساعدة الناس لبداية مشروعاتهم.

وتمنت والي أن يكون هناك يوما ما جمعية لسيدات الأعمال، وأن تفتح الجمعية المجال للسيدات للالتحاق بهم، وألا تكتفي الجمعية بتواجد الرجال فقط كأعضاء بها، مهنئة شعب الإسكندرية على الرؤية الطموحة لمحافظ الإسكندرية في طريق عودة الإسكندرية كعروس للبحر المتوسط "بهية ومارية وأجمل مدينة في مصر"، على حد قولها.

وشهدت الاحتفالية تكريم العديد من رجال الأعمال المؤسسين للجمعية وأعضاء مجالس إدارتها على مدار تاريخها، كما عرض المهندس محمد صبري رئيس مجلس أدارة الجمعية أبرز إنجازات الجمعية على مدار ٣٠ عاما.