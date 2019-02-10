أخبار مصر | وزير التعليم يتفقد مدارس أسوان في اليوم الأول لـ"التيرم الثاني"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يتفقد مدارس أسوان في اليوم الأول لـ"التيرم الثاني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء يسري عبد الله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تفقدا مدرستين في أسوان وهما مدرسة أسوان المتميزة ومدرسة مجدي كامل الإعدادية.



وأضاف اللواء يسري عبد الله، أن الوزير سوف يتفقد عدد من مدارس محافظة أسوان دون ترتيب لمتابعة الفصل الدراسي الثاني، وعلى رأس هذه المدارس مدرسة الفندقية.



وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، يرافقه كلا من وزراء النقل والشباب وقطاع الأعمال العام والتنمية المحلية والتربية والتعليم، بدء تسليم التابلت لطلاب المدرسة الرسمية للغات بأسوان، مع أول يوم بالتيرم الثانى للعام الدراسي.