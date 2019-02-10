مصر | 24 فبراير.. سماع أقوال كبير الأطباء الشرعيين في محاكمة 7 متهمين بـ "قضية ثأر أوسيم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 24 فبراير.. سماع أقوال كبير الأطباء الشرعيين في محاكمة 7 متهمين بـ "قضية ثأر أوسيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 23 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية ثأر بأوسيم لجلسة 24 فبراير الجاري لسماع أقوال كبير الأطباء الشرعيين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشاريين عفيفي عبد الله المنوفي وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضي.

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وكانت قد ألغت محكمة النقض حكم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالإعدام شنقا لـ12 متهماً، في قضية ثأر أوسيم، لقيامهم بقتل المجني عليه "يحيى عبد المنعم" عمداً مع سبق الإصرار، وشرعوا في قتل اثنين آخرين من بينهم طفل لوجود "خصومة ثأرية" بينهم.

وأمرت المحكمة بإحالة أوراق 12 متهماً إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي تمهيداً لإعدامهم شنقاً، وهم زغلول سعد ومحسن زغلول وماجد حافظ وعماد جعفر وجعفر حنفي وماضي شوقي ومجدي شوقي (محبوسين)، وغيابيا لكل من عبد الحليم حافظ وسعد زغلول وسالم حافظ وهشام إبراهيم، وفتحي حسين، وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاشتراك في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحازوا أسلحة نارية.

وأسفر التجمهر عن مقتل المجني عليه "يحيى عبد المنعم" وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لوجود "خصومة ثأرية" بينهم، كما شرعوا لذات الغرض في قتل اثنين آخرين من بينهم طفل.