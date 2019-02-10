مصر | حبس أخطر تاجر مخدرات بالمقطم 4 أيام على ذمة التحقيقات

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أمرت نيابة المقطم الجزئية بحبس متهم بالاتجار في المواد المخدرة، بدائرة القسم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث بالتحري عن نشاطه الإجرامي.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المقطم، من ضبط "حبيب. ح. أ"، 31 سنة، "مسجل شقي خطر "سبق اتهامه في عدد (4) قضايا آخرهم قضية "مخدرات"، ومقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، حال استقلاله السيارة رقم (ل ج ف 316) بدائرة القسم، وبحوزته (1.600) كيلو جرام من مخدر الحشيش، (950) قرصا مخدرا مبلغ مالي ،هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، و"هاتف محمول" لتسهيل الإتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.

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تأجيل محاكمة 30 متهما بـ"الاستيلاء على أراضي الدولة" لـ7 مايو

قررت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي وإيهاب بسيوني ومحمد مصطفى وسكرتارية صلاح مصطفى، وجاد كنعان، تأجيل محاكمة 30 متهمًا لجلسة 7 مايو المقبل، في اتهامهم بالاستيلاء على مساحة 60 فدانا من أراض الدولة دون وجه حق.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا، قد أمرت بإحالة القضية رقم 124 لسنة 2018 جنايات أموال عامة عليا، والمتهم فيها المدير التنفيذي الأسبق للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، و29 آخرون، إلى محكمة الجنايات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا سهل لغيره الاستيلاء بغير حق على قطعة أرض بلغت مساحتها 60 فدانًا غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، حيث سهل للمتهمة الثانية وضع يدها على الأرض بعد انتهاء المدة الإيجارية الخاصة بها، الأمر الذي مكنها من التصرف في تلك المساحة ببيعها للمتهمين من الثالث وحتى الأخير.