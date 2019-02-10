مصر | "الأمن العام" ينفذ 246 حكما قضائيا لصالح بنوك بقيمة 56 مليون جنيه

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد الوزير، خلال شهر يناير الماضي من تنفيذ 246 حكماً قضائياً لصالح البنوك والشركات والهيئات المختلفة.

وشن القطاع، حملات أمنية مكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومي، حيث أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال شهر يناير الماضي عن تنفيذ (عدد 246 حكما قضائيا متنوعا لصالح البنوك والشركات ) وذلك على النحو التالي:

- تنفيذ ( 226 ) حكماً قضائياً بلغ إجمالي المديونية فيها (56,582,560 ستة وخمسون مليون وخمسمائة إثنان وثمانون ألف وخمسمائة وستون جنيهاً ) لصالح (11) بنك مختلف.

- تنفيذ (20) حكماً قضائياً لصالح (9) شركات وهيئات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة، وجارٍ استمرار الحملات.

طلبوا 2 مليون جنيه فدية.. الأمن العام يحرر طالب من مختطفيه بالإسكندرية

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى تحرير طالب من مختطفيه طالبوا فدية مليونى جنيه؛ لاطلاق سراحه بالإسكندرية، وضبط مرتكبى الواقعة.

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تلقى قسم ثان المنتزه بلاغا من "عزالدين . أ .ز"، 44 سنة، شريك بشركة مقيم بدائرة قسم أول المنتزه "باختطاف ابن شقيقه" محمود 16 سنة طالب مقيم بدائرة القسم، واتصال مجهول من هاتف المُختطف وطلب مبلغ 2 مليون جنيه كفدية.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بالاسكندرية، عن تحديد مرتكبى الحادث كلا من: "السيد ع ع سائق، نادر م ا" طالب بذات مدرسة المجنى عليه، "أحمد م ح" عامل، "أشرف أ ح" سائق، "وليد ع س" عاطل له معلومات جنائية، "شيماء م ع" طالبة؛ جميعهم مُقيمين بالبحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بأمن البحيرة، بمواجهتهم اعترفوا، وقرر الأول بإتفاقه مع الثانى والثالث على اختطاف صديقهما، "المجنى عليه" لعلمهما بثراء عائلته وطلب مبلغ الفدية منهم، وفى سبيل تنفيذ مخططهم استعانوا بباقى المتهمين.

وقامت السادسة باستدراجه عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وتحديد لقاء يجمعهما بمنطقة المعمورة الشاطئ دائرة القسم وعقب وصوله، وقام الباقين بشل حركته واقتياده داخل سيارة ملاكى الإسكندرية "مستأجرة" والتوجه به لشقة مستأجرة مُعدة لذلك بمعرفة المتهم الأول بمنطقة 6 أكتوبر دائرة قسم أول العامرية.

وأمكن العثور على المجنى عليه مُقيد اليدين ومعصوب العينين داخل الشقة وبه سحجات بالوجه على إثر مقاومته للمتهمين، تم بإرشادهم ضبط هاتف المجنى عليه والهاتف المستخدم فى المساومة والسيارة.

