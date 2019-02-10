مصر | تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بحدائق القبة

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قرر قاضي محكمة جنح حدائق القبة، اليوم الأحد، تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "محمد. ك" 32 سنة عاطل، "خالد. ع" 33 سنة عاطل، و"أحمد. م" 29 ميكانيكي، كونوا فيما بينهم تشكيل عصابي لسرقة السيارات بمنطقة حدائق القبه وتفكيكها وبيعها.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة حدائق القبة عدة بلاغات تفيد بسرقة سيارتهم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين أثناء سرقتهم إحدى السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

النيابة تأمر بضبط وإحضار سائق توك توك هارب في واقعة تحرش بفتاة بحلوان

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أمرت نيابة حلوان، بضبط وإحضار سائق توك توك في واقعة خطف فتاة هو وشريكه وقاما بالاستيلاء على هواتفها المحمولة، ومبلغ مالي وقاما بإلقائها في الشارع أثناء محاولة هروبهما بالتوكتوك.

وكما كشفت التحقيقات أن الضحية تدعى "م.ا"، 22 سنة، وقالت إنها استقلت التوك توك من منطقة منشية ناصر دائرة قسم حلوان، للتوجه إلى كورنيش النيل المعصرة، وكان سائق التوك توك بمفرده، ولكنه غافلها وسلك طريقا آخر غير طريق الذهاب للمنطقة التي أخبرته لتوصيلها إليه مبررا ذلك اصطحاب صديقه، وبالفعل توقف وقام باصطحاب شخص آخر بجانبه وأثناء مروره قام بالتوقف وجعل شريكه يقود المركبة وانتقل السائق للركوب بجانبها، وظل يتحرش بها ويلامس أجزاء من جسدها، وعندما حاولت الصياح والاستغاثة قام بضربها والاستيلاء على حقيبة يديها وأخذ من داخلها 2 هاتف محمول ومبلغا ماليا، وقام بإلقائها من التوك توك أثناء سيره.

وبتكثيف التحريات وبإعداد الأكمنة اللازمة تبين أن المتهم يدعى "محمد.أ"، 20 سنة، سائق توك توك، ومقيم بدائرة قسم حلوان، وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول ملك الضحية، وبمواجهته اعترف بالواقعه وجار مناقشته لمعرفة شريكه الهارب.

وتعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية، بطريق الكورنيش بجوار وحدة مرور حلوان، شاهدت مركبة توكتوك، يستقلها شخصان يقومان بإلقاء فتاة على الطريق، وعلى الفور تمت مطاردة قائد المركبة وضبط أحد المتهمين وتمكن الآخر من الهروب.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.