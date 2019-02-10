مصر | تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة الأسلاك الكهربائية بالتجمع الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة الأسلاك الكهربائية بالتجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، حبس عاطلين اثنين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة الأسلاك الكهربائية بالتجمع الخامس.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى ضباط قسم شرطة التجمع الخامس عدة بلاغات تفيد بقيام "هاني. ح"، و"حمدي. م" عاطلين بسرقة الأسلاك الكهربائية الموجودة بالشوارع.

وبسؤالهما اعترفا بارتكاب وقائع سرقة الأسلاك بغرض بيعها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

ومن جهة أخرى، جددت نيابة مدينة نصر الكلية، اليوم الأحد، حبس الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج في واقعة الفيديو الإباحي، ١٥ يوم على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة لهما تهم التحريض على الفسق والفجور عقب انتشار فيديو إباحي لهم على مواقع التواصل الاجتماعي بصحبة مخرج شهير.

كانت النيابة قررت حبس الفنانتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحري عن الشخص القائم التصوير.

ورصدت المتابعات الأمنية، تداول مواقع التواصل الاجتماعي، للممثلتين مع مخرج مقطع فيديو إباحي انتشر لهما، وتظهر فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة، وهما عاريتان، تحرضان على الفسق والفجور.

وعقب تقنين الإجراءات وإصدار إذن من النيابة العامة، أمكن تحديد مكان تواجدهما والقبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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وكشفت التحقيقات الأولية ظهور الفنانتين في مقاطع جنسية وأوضاعةحميمية مع مخرج شهير

وأضافت التحقيقات أنه قام بالتغرير بهما وأنه صور مقطع الفيديو بقصد ابتزازهما.

كما أقرا المتهمتان أن الفيديو المسرب كان أثناء ممارسة العلاقة الحميمة مع المخرج ، موضحتان أنه طلب منهما ممارسة الشذوذ أمامه.

وأوضحت المتهمتان أن "الفيديو قديم، وأنهما لا يعرفان هوية من نشره على مواقع التواصل الاجتماعى".

وأمرت نيابة مدينة نصر الكلية، بتفريغ الفيديوهات الإباحية المسربة للممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، برفقة مخرج شهير، تمهيدا لمواجهتهما بها.

ووجهت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن المكان الذي تم تصوير الفيديوهات به.

وكانت إدارة الآداب بوزارة الداخلية ألقت القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، اليوم، بتهمة ارتكاب فعل فاضح مع شخص يتردد أنه المخرج خالد يوسف.

وكان المخرج الشهير قد غادر البلاد إلى باريس وتم ربط سفره في هذا الوقت بالتحديد مع قصة القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج بسبب الفيديو الإباحي الذي تم تصويره لهما بصحبة مخرج شهير، واعترافهما أن الأخير هو من غرر بهما ووعدهما بإسناد أدوار لهما.

وعلى الفور، أشارت أصابع الاتهام إلى المخرج الشهير، وذلك بعد تصريحات مصادر أمنية بأنه لا يمكن القبض على الشخص الموجود في الفيديو مع الممثلتين لأنه عضو في البرلمان ويمتلك حصانة مما جعل اتهام يوسف، الذي لم يعلق على الأمر كي لا يثير ضجة، شبه مؤكد.