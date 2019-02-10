مصر | "خنقاه ورميا جثته في الترعة".. ضبط عامل ونجار قتلا سائق توك توك بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خنقاه ورميا جثته في الترعة".. ضبط عامل ونجار قتلا سائق توك توك بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على عامل ونجار قتلا سائق لسرقة مركبته التوك توك في القليوبية.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة قيام "أحمد. ك. ف"، عامل، "صقر. خ. ك " نجار مسلح، مقيمان عرب العيايدة دائرة المركز ؛ بإخفاء وتخزين مركبة توك توك من متحصلات واقعة سرقة بالإكراه، بمكان مُلحق بمحل إقامة الأول، وشروعهما في تغيير معالمها.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما مركبة التوك توك، وبمواجهتهما اعترفا وقررا قيامهما باستيقاف سائق "التوك توك" بزعم توصيلهما من أمام القرية سكنهما إلى مزرعة الجبل الأصفر - بدائرة المركز، وحال سيرهما قاما بخنقه فأوديا بحياته، وألقيا جثته بإحدى الترع خلف محطة الصرف الصحى بمزرعة الجبل الأصفر بناحية القلج دائرة المركز وإستوليا على مركبة "التوك توك" وهربا.

وأرشدا عن الجثة وتبين أنها "محمد.م.ر" سائق ومقيم بذات الناحية، ملقاه بالمكان وموثوق القدمين واليدين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.