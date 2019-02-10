مصر | "الأمن العام" يضبط 2 من العناصر الإجرامية في منطقة السحر والجمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يضبط 2 من العناصر الإجرامية في منطقة السحر والجمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، اثنين من العناصر الإجرامية أحدهما مطلوب التنفيذ عليه في 6 أحكام من بينهم حكمين بالسجن المؤبد، والآخر لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة خلال مداهمة منطقة السحر والجمال.

وأكدت تحريات ومعلومات مجموعة العمل تواجد "زايد. م. أ"، عاطل (سبق اتهامه في 7 قضايا "قتل، سلاح بدون ترخيص، مخدرات، تبديد" ومطلوب التنفيذ عليه في 6 أحكام قضائية صادرة ضده، من بينهم حكمين بالسجن المؤبد في قضيتى قتل وسلاح ناري ) بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وبحوزته (بندقية خرطوش، و4 طلقات خرطوش من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع.

كما ضبط "محمد. ع. م"، موظف بحوزته(150 جرام لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول) بنطاق دائرة قسم العاشر من رمضان، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية في إستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ منطقة السحر والجمال الحدودية لمدينة العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، مكانًا لترويج المواد المخدرة، وقيام قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن "الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية" والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي بتوجيه حملة أمنية مكبرة استهدفت المنطقة المشار إليها.