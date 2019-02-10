مصر | ضبط ربع طن حشيش بحوزة عاطلين ومصرع أحدهما في تبادل النيران مع الشرطة بمطروح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط ربع طن حشيش بحوزة عاطلين ومصرع أحدهما في تبادل النيران مع الشرطة بمطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي تاجر مخدرات مصرعه وضبط آخر في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة قبل تهريب شحنة من مخدر الحشيش وزنت ربع طن بمطروح.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة اللواء مجدي السمري مساعد وزير الداخلية، أحد التشكيلات العصابية من ذوى السوابق الإجرامية تخصص في تهريب المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش بكميات كبيرة من الساحل الشمالى الغربى للبلاد وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمحافظتى ( القاهرة ، الجيزة ).

وأمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وضم التشكيل زعيم التشكيل "فؤاد . م . ع " عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح ( سبق إتهامه في عدد 5 قضايا آخرهم قضية مخدرات ) ، "هاني . ع . ع" عاطل، "حسن . ع . ح" ، عاطل ، "أمير . ع . ا"، عاطل ومطلوب ضبطهم جميعا مطلوبين في قضايا.

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وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاعي ( الأمن الوطني والأمن العام) ومديرية أمن مطروح ، تم إعداد عدة أكمنة لضبط المتهمين.

وتمكن إحداها من ضبط السيارة رقم ( هـ د ف 647– قيادة الرابع) بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح ، وحال قيام القوات بعملية الضبط قام الشخص الجالس بجوار قائد السيارة بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاه القوات ، فبادلته التعامل على أثر ذلك مما أدى إلى مصرعه.

وتبين أنه "عاصم .ط.ح " مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة وتم ضبط ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 250 كيلو جرام - طبنجة عيار 9مم وبخزينتها 3 طلقات من ذات العيار وعدد من فوارغ لطلقات من ذات العيار - مبلغ مالى- هاتفين محمول ) .

وبمواجهة المتهم المضبوط أيد ما جاء بالتحريات ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق و تكثيف الجهود لضبط باقي عناصر التشكيل.