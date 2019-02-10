انت الان تتابع في مثل هذا اليوم.. وفاة الفريق سعد الدين الشاذلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في مثل هذا اليوم 10 فبراير، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أنه شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1258 سقوط بغداد في أيدي المغول، وانتهاء الخلافة العباسية، وفي عام 1934 سفينة تقل يهود مهاجرين تكسر الحظر الذي فرضته سلطة الانتداب البريطاني على فلسطين على الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وفي عام 2008 منتخب مصر لكرة القدم يحصد كأس الأمم الإفريقية السادسة والعشرون المقامة في غانا للمرة السادسة في تاريخة.

وفي عام 1863: المخترع الأمريكي آلانسون كراني يحصل على براءة اختراع أول جهاز لإطفاء الحرائق في الولايات المتحدة.وفي عام 1931: نيودلهي تصبح عاصمة الهند.وفي عام 1972: انضمام إمارة رأس الخيمة إلى اتحاد الإمارات العربية المتحدة.وفي عام 1982: تأسيس الحزب الشيوعي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات،

وفي عام 1863: المخترع الأمريكي آلانسون كراني يحصل على براءة اختراع أول جهاز لإطفاء الحرائق في الولايات المتحدة.

وفي عام 1931: نيودلهي تصبح عاصمة الهند.

وفي عام 1972: انضمام إمارة رأس الخيمة إلى اتحاد الإمارات العربية المتحدة.

وفي عام 1982: تأسيس الحزب الشيوعي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، وتغير اسم الحزب لاحقًا ليكون حزب الشعب الفلسطيني.

وفي عام 1785: ولد نافيير، عالم فيزياء فرنسي

وفي عام 1923: ولدت الفنانة المصرية نعيمة وصفي.

وفي عام 1960: ولد عبد الرحمن السديس، قارئ قرآن سعودي وإمام الحرم المكي.

وفي عام 1908: توفي الزعيم المصري مصطفى كامل

وفي عام 2011: توفي الفريق سعد الدين الشاذلي

وفي عام 2012: توفي إبراهيم الفقي، الخبير مصري في التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية.

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